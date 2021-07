Ziguinchor: Un homme arrêté avec 184 millions de FCfa en faux billets

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Les agents des Douanes du Poste frontalier de Mpack, Subdivision de Ziguinchor, ont procédé le vendredi 16 juillet 2021 vers 18 heures, à l’arrestation d’un homme de nationalité bissau-guinéenne voyageant à bord d’un véhicule de transport de marchandises vide, indique un communiqué du bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des douanes.



En effet, c’est cours d’un contrôle du véhicule en question que les douaniers ont repéré au niveau du porte-bagages, une boite au conditionnement suspect. L’ouverture de la boite dont la clé était détenue par le suspect a permis de découvrir des paquets de billets noirs en coupures d’euro.



D'après "Le Soleil", l’homme en question a aussitôt avoué en être le détenteur et précise être commis par un de ses compatriotes pour se rendre dans un pays limitrophe aux fins de faire laver les billets noirs.



Le résultat de l’analyse desdits billets se présente comme suit :



520 billets de 500 euros ;

400 billets de 50 euros ;

25 billets de 20 euros ;

13 billets de 5 euros.

Ce qui représente une valeur de 184 038 575 de francs CFA.



Interpellé par les soldats de l’économie le prévenu a été mis à la disposition de la Justice. L’enquête suit son cours.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos