Ziguinchor: Un vieil homme abattu par balles à Mlomp

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Un septuagénaire du nom de Djiby Sambou a été tué par balles avant-hier à Djicomol, village situé dans la commune de Mlomp, département de Ziguinchor.



Selon les informations de la RFM, une altercation verbale avait auparavant opposé la victime à un jeune d’une trentaine d’années, du nom de Jacob Diatta. Des coups ont été échangés et le jeune homme gravement blessé a regagné son domicile pour s'emparer d’un fusil de chasse. Une fois sur les lieux, il ouvre le feu à bout portant sur son adversaire.



Ce dernier a rendu l’âme sur le coup, précise de son côté, selon L’Observateur qui ajoute que le meurtrier inculpé et placé en détention provisoire à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor.

