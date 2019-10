Ziguinchor: Un boa de 2 mètres s'invite dans une boîte de nuit

La célèbre boite de nuit de Ziguinchor « Bereub Sangam » a eu, dans la nuit du 1er au 2 octobre, un invité-surprise. Les férus des nuits chaudes qui s'étaient donnés rendez- vous au célèbre night-club, ont eu la peur de leur vie. Pour cause, outre les décibels entraînantes, ils ont été surpris par un boa de près de 2 mètres de long.



Selon nos confrères de L’Observateur, à l’annonce de la présence du serpent, ils étaient nombreux à avoir renversé leur consommation pour prendre la poudre d’escampette. C’était le sauve-qui-peut. Chaises et tables renversées, bouteilles de boissons jonchant le sol, boisson déversée sur la piste de danse, tel était le décor.



Mais, plus de peur que de mal. Les sapeurs-pompiers ont été vite avisés et, sans perdre de temps, ils ont débarqué. Le serpent sera délogé avec professionnalisme par les soldats du feu, qui avaient établi un cordon de sécurité pour éloigner la foule.

