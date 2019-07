Ziguinchor : le duo qui écumait les agences de transfert d’argent mis aux arrêts M. Guèye et A. Kâ, deux repris de justice, ne s’étaient pas repentis pour autant. Tout au contraire, ils ciblaient les agences de tranfert d’argent de Ziguinchor, qu’ils arnaquaient à travers des opérations frauduleuses. Ils ont été mis aux arrêts par les éléments du commissariat de police de Ziguinchor et déférés au parquet pour association de malfaiteurs et escroqueries multiples, rapporte Enquête.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos