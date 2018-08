Ziguinchor : le ministre de la Jeunesse désavoué par les commerçants du marché Tilène

Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Papa Gorgui Ndong, a essuyé un véritable désaveu hier à Ziguinchor. En fait, en séjour dans la ville pour le lancement officiel des Vacances citoyennes édition 2018 qui était prévue au stade Aline sitoé Diatta, il a décidé, à la dernière minute, d’improviser en lieu et place, un déblayage du marché Tilène, ravagé à la veille par un violent incendie.



Mais c’était compter sans les commerçants qui ont rejeté cette offre de Papa Gorgui Ndong accompagné par plusieurs personnalités parmi lesquelles sa collègue Aminata Angélique Manga, ministre de l’Economie solidaire, l’adjoint du gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires administratives et plusieurs responsables locaux de l’APR.



L’adjoint du gouverneur de Ziguinchor, qui avait devancé Papa Gorgui sur le site, a tout fait pour tenter de convaincre les commerçants d’accepter le ‘’set setal’’ ministériel mais ces derniers ont campé sur leurs positions.



Renseignement pris, les sinistrés refusent que leur malheur soit récupéré à des fins politiques : « nous avons investi des millions de francs ici, nous avons perdu des milliards ici, rien que le matériel coûte plusieurs milliards, sans compter les marchandises, donc après cette épreuve que Dieu nous a fait subir, nous n’accepterons pas qu’ils viennent faire de la politique ici, nous avons besoin d’aide et non de politique ».



Ils ont également exigé la venue de Macky Sall en personne ou de son Premier ministre, pour les aider à reprendre leurs activités sans lesquels leurs familles vont sombrer dans la misère. Finalement, le ministre et sa suite se sont contentés de faire un tour sur le marché du moins sur le site qui abritait celui-ci, pour constater de visu les énormes dégâts. S’adressant à la presse à l’issue de sa visite, Papa Gorgui Ndong a prononcé le lancement officiel des Vacances citoyennes 2018 sur les débris de tôles qui jonchent le site.













