Ziguinchor : les auteurs des cambriolages en série arrêtés Trois personnes supposées être les auteurs des cambriolages en série et attaques à main armée, perpétrés à Ziguinchor dernièrement, ont été arrêtées, hier nuit, aux environs de 20 heures au quartier Lindiane.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

Selon la RFM qui donne l’information, l’important dispositif de patrouille mis en place à ziguinchor depuis quelques jours a permis de mettre la main sur les malfaiteurs.

Les mis en cause qui seront auditionnés demain ont d’ailleurs reconnu les faits, selon la même source.

Plusieurs boutiques, des lycées et des stations d’essence, ont été attaqués dernièrement dans la commune de Ziguinchor, rappelle-t-on.



