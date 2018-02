Ziguinchor : les mareyeurs et les autorités à couteaux tirés à cause du mémorial du «Joola » A Ziguinchor, les mareyeurs s’opposent à la décision des autorités de délocalisation de la place de débarquement de poisson et de crevettes pour habiter le mémorial du bateau "Le Joola". Selon eux, cette délocalisation va porter un coup dur à leurs activités et les envoyer au chômage.

«Nous ne sommes pas là pour faire de la politique mais pour dire la vérité. On leur a donné une place à Boudody. Mais, ils ont dit que ça coûtera des milliards de francs parce que la terre est argileuse. Ils préfèrent venir dans une usine en marche et la mettre à terre pour y placer le monument.



Or, cette usine emploie des milliers de travailleurs… cela veut dire qu’ils seront envoyés au chômage. Nous n’avons pas besoin de conflit ; notre région a besoin d’infrastructures développées. C’est une place de débarquement de poissons et de crevettes pour être envoyés partout, jusqu’en Guinée – Bissau. C’est à partir de là que les marchés Kermel de Dakar et autres s’approvisionnent. Il ne faut donc jamais terrasser une structure de ce genre», a fustigé Amédine Wade, porte-parole des mareyeurs.









