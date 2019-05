Ziguinchor : un enfant qui ramassait des noix d’anacarde, ‘’canardé’’ par des bandes armées Le pire a été évité de justesse dans le village de Kaguitte, à Ziguinchor, non loin de la base du chef rebelle César Atoute Badiate. Un enfant qui ramassait de noix d’anacarde, a été canardé par des hommes armés selon "Source A". Pis encore, révèle le journal, l’enfant était dans le verger familial avec des amis. Mais ces hommes armés interdisent aux familles de récolter leurs propres cultures, le faisant à leur place pour aller les vendre et se procurer de l’argent pour s’acheter des armes, des motos, entre autres, affirment des témoins cités par le journal. L’enfant a été transféré à l’hôpital de Ziguinchor pour des soins intensifs.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 11:05



