Ziguinchor : un individu arrêté avec 1kg de cocaïne

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

La Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) a arrêté samedi 18 janvier 2020, un individu en possession d’un kg de cocaïne. Dans un communiqué le bureau des relations publique de la police renseigne que tout est partie une information faisant état d’un vaste réseau de trafic de cocaïne dans des auberges sise à Ziguinchor.



C’est ainsi que « la Brigade Régionale des Stupéfiants de Ziguinchor a investi les lieux pour procéder à l’interpellation d’un individu de nationalité étrangère. Une fouille minutieuse a permis de découvrir par devers lui un sachet soigneusement dissimulé dans ses habits contenant un bloc compact sous forme de tablette de poudre blanche, emballé de plusieurs couches de plastique et deux téléphones portables ».

« Après investigation il s’est avéré être de la cocaïne et interrogé sommairement sur sa provenance, il a déclaré s’être approvisionné auprès d’un fournisseur, de nationalité étrangère dont il ignore l’identité. Il a été placé en garde à vue. La cocaïne et les téléphones portables ont été mis sous scellés. Le Parquet a été avisé et l’enquête se poursuit », selon le document.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos