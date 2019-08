Ziguinchor: un policier bissau-guinéen fonce sur un groupe d’enfants et fait trois morts

Mardi 20 Août 2019

L’accident qui a coûté la vie à trois enfants et un quatrième dans un état comateux, a eu lieu aux environs de 9 heures hier matin, sur le boulevard des « 54 métres », à hauteur du village de Kanténe.



Un policier bissau guinéen, conduisant un véhicule 4/4, a fini sa course sur un groupe d’enfants du village de Kanténe, qui tentaient de traverser la route.



Les victimes étaient parties chercher des fruits sauvages dans la brousse.

