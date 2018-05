Zimbabwe : Son bras arraché par un crocodile, elle se marie à l’hôpital (photos)

Zanele Ndlovu vient de passer les moments les plus émotifs de sa vie. Il y a quelques jours, alors qu’elle faisait du canoë avec son fiancé, un crocodile lui a arraché un bras. Cette Zimbabwéenne s’est mariée avant même de sortir de l’hôpital où elle était soignée.

Le crocodile « est sorti de l’eau et a mordu une partie de mon bras et un morceau du bateau », a fait savoir Zanele Ndlovu-Fox au quotidien d’État Herald. C’est ainsi que le canoë « a commencé à se dégonfler, et tout s’est passé très vite. Le crocodile m’a mordue une nouvelle fois et m’a tirée dans l’eau », a-t-elle renchéri. C’est ainsi que son fiancé est intervenu. « Il a donné des coups au crocodile, tout en me tenant par la taille », s’est-elle confiée.





Après le drame, le fiancé a fait un garrot de fortune à Zanele, qui a ensuite été transportée en hélicoptère à l’hôpital où son bras a été amputé.

Les choses se sont passées très vite

Pour les deux tourtereaux dont la balade a viré au drame, les choses se sont passées très vite. « Je pensais que c’était une blague et que quelqu’un nous avait piégés », a dit Jamie Fox.

Sur Facebook, on voit des photos de Zanele, montrant son bras amputé.

Si d’aucuns se demandent pourquoi s’être mariés si vite, la réponse est simple : c’était déjà prévu bien avant le drame. D’ailleurs, c’est ce samedi qu’ils avaient prévu de se dire oui, pour le meilleur et pour le pire, aux chutes Victoria, renseigne le journal Sun (Royaume-Uni).



« Cet incident m’a fait prendre conscience de la signification de notre engagement. Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie. Je n’ai pas imaginé une seule seconde annuler le mariage », a fait savoir Jamie Fox, lépoux.



Le mariage a finalement été scellé le dimanche.

