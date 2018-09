Zinedine Zidane dévoile le secret de son succès au Real Madrid

Zinedine Zidane est sans doute le meilleur entraîneur de l’histoire du Real Madrid. En trois ans à la tête du club madrilène, le Français a remporté la Ligue des Champions trois fois consécutives.

Il a également aidé le club a remporté la Liga, saison 2016/17, leur deuxième titre depuis 2008. Malgré son immense succès, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid juste après avoir remporté sa troisième Ligue des Champions.

Depuis son départ, Zizou profite bien de ses vacances avec sa famille. Sur le site officiel de l’UEFA, Zinedine Zidane a révélé le secret de son succès, en tant qu’entraîneur du Real Madrid.

« Je me suis toujours préparé pour tous les matches avec la même détermination. En tout état de cause, lorsque vous entraînez le Real Madrid, vous devez tout gagner, tout en maintenant un certain niveau de jeu – c’est ma philosophie. »

Zidane a également affirmé que l’un des secrets du succès est de s’assurer que le vestiaire reste calme,. Même, lorsque les choses vont mal.

« Mon secret est de fournir une atmosphère calme aux joueurs. Lorsque vous travaillez avec des joueurs talentueux et expérimentés, le plus important est de les garder toujours calmes. C’est ce dont, j’avais besoin quand j’étais joueur, c’est l’approche que j’essaie d’adopter », a-t-il souligné.

