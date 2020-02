Zinedine Zidane réagit à la suspension de Manchester City Zinedine Zidane pense que la suspension de Manchester City de toutes les compétitions européennes pendant deux ans donnera aux SkyBlues une motivation supplémentaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.





Vendredi soir, l’UEFA a décidé d’exclure Manchester City pour les saisons 2020-21 et 2021-22 pour non-respect des règles du fair-play financier.



Les dirigeants du club ont qualifié la décision de « décevante, mais pas surprenante » et ont annoncé qu’ils feraient appel de la décision auprès du Tribunal arbitral du sport.



Si la suspension est maintenue et que City termine dans le top quatre cette saison, l’équipe qui terminera cinquième en Premier League se qualifiera pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la saison prochaine.



Pour cette saison, Manchester City est toujours en compétition et affrontera le Real Madrid le 26 février prochain. Interrogé lors d’une conférence de presse samedi, Zinedine Zidane a déclaré que ses poulains devront travailler dur pour éliminer Manchester City. Pour le technicien français, la suspension de City leur donnera une motivation supplémentaire.



« De toute façon c’est une équipe, c’est un rival qui va être très, très, très difficile à jouer. C’est une très grande équipe. La motivation va être énorme après ce qu’il vient d’arriver. Je ne vais pas rentrer sus la décision elle-même, ce n’est pas le sujet mais Manchester City sera un rival très compliqué à jouer. Ils vont avoir une motivation supplémentaire. »

