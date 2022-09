Zizanie dans les rangs de l’APR à Congo Brazzaville : Accusé à tort, Barou Kane réplique… Barou Kane, Attaché à l’Ambassade du Sénégal à Brazzaville, a vigoureusement répondu à la Coordination des jeunes de l’APR au Congo, notamment à Mansour Kane dit «Joli-Cœur». Ces derniers avaient tenu des propos désobligeants contre Barou Kane qui minimise et les considère comme des «accusations non fondées».

Pour rappel, B. Kane a été accusé par ces jeunes aperistes de «vouloir faire emprisonner des jeunes de la mouvance présidentielle à Brazzaville pour ses propres intérêts. Le responsable politique de l’APR tente de recadrer le débat : « Mansour Kane est un faiseur de malin, il n’est pas avec nous. Je suis un responsable mais il n'arrête de manœuvrer pour me piétiner. Comment peut-on être en phase avec le Président et Chef de Parti Macky Sall et travailler pour l’échec de son responsable. C'est paradoxal !Mansour Kane m’insulte, me menace tout le temps. Ces jeunes ne sont pas de la Cojer. C'est un groupuscule qui s’agite autour de l argent. Ce petit groupe illégal et illégitime, est dans la manipulation et dans la délation. Il voulait même créer une autre coordination des jeunes lors de la visite de Farba Ngom et Aliou Ndao Fall mais ces derniers ont dit niet par la suite Chérif Ndao a essayé de démarcher le Pastef pour travailler avec eux.»



Et par rapport aux échauffourées survenues lors d’un match football, Barou Kane ne manque pas d'apporter des éclaircissements : « J’ai tout fait pour la réussite de l'événement. J’ai octroyé des jeux de maillot, des ballons à toutes les équipes qui participaient à ce tournoi de football. Et lors de la rencontre nous étions confrontés à de sérieuses difficultés d’argent, pour la récompense des finalistes. Les deux équipes étaient tombées d’accord pour s'affronter au cours de ce match mais malgré tout, M. Kane persistait à me harceler jusqu’à oser lever la main sur ma personne. C'est quand il m'a donné un coup de poing que j’ai porté plainte contre lui, et la justice a fait son travail….» dixit B. Kane!



Ce dernier précise qu'il n'y a pas de dégringolade dans le parti. « Nous sommes allés aux élections, on a beaucoup investi et Dieu merci, on a gagné au finish. La vraie jeunesse qui croit en la vision du président Macky Sall se doit d'éviter de côtoyer des gens d’un autre parti notamment le Pastef pour ne pas nuire l’APR » a-t-il martelé !

Barou Kane, Attaché à l’Ambassade du Sénégal à Brazzaville par ailleurs responsable politique de l’APR invite tous les jeunes de la mouvance présidentielle à s’unir autour d'une cohésion politique. Il ne manque surtout pas de réitérer son encrage dans la famille politique de son leader le Président Macky Sall



Mounirou MBENGUE

