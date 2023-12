Zone G20 : La croissance du Pib progresse de 0,7% au 3ème trimestre 2023

Selon un communiqué de presse, la performance économique des pays du G20 a été contrastée au troisième trimestre. La croissance s'est renforcée en Chine et aux États-Unis, les deux pays enregistrant une augmentation de la croissance du PIB à 1,3 % contre 0,5 % au trimestre précédent. La croissance a également augmenté au Mexique, atteignant 1,1 % au T3, contre 0,9 % au T2. En Italie, la croissance s'est redressée à 0,1 % au T3, après une contraction de 0,4 % au T2. La croissance est restée stable à 0,6 % en Corée.



La croissance s'est affaiblie dans les autres pays du G20, en particulier en Arabie saoudite et en Türkiye. En Arabie saoudite, le PIB s'est contracté de 3,2 % au T3, après une contraction de 0,5 % au T2. Cette évolution est due à une forte diminution des activités pétrolières.



En Türkiye, la croissance a été positive mais s'est ralentie à 0,3 % au T3, contre 3,3 % au T2. Ce ralentissement reflète principalement une baisse de la consommation privée, qui a chuté de 1,7 %, contre une augmentation de 4,7 % au T2. Après avoir augmenté au cours du trimestre précédent, le PIB s'est contracté au Japon (-0,7%), au Canada (-0,3%), en Afrique du Sud (-0,2%), en France (-0,1%) et en Allemagne (-0,1%). La croissance a également ralenti au Brésil (à 0,1% au T3 contre 1,0% au T2), et plus marginalement en Australie, en Inde, en Indonésie, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.



Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le Pib du G20 a augmenté de 2,9% au T3, contre 3,6% au trimestre précédent. Parmi les économies du G20, l'Inde a enregistré la plus forte croissance au cours des quatre derniers trimestres (7,0%), tandis que l'Arabie saoudite a enregistré la plus forte baisse (-3,6%).



Adou Faye

Source : https://www.lejecos.com/Zone-G20-La-croissance-du-...