Zone Nord et Centre: Un programme d’amélioration de la connectivité des zones agricoles bientôt lancé Le Président de la République, Macky Sall, a annoncé, dimanche soir, le lancement prochain du Programme d’amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre pour un coût global de 130 milliards de francs CFA.

"Relever le défi de l’autosuffisance alimentaire, c’est aussi faciliter les échanges entre les zones de production et les marchés. C’est l’objet du Programme spécial de désenclavement, portant sur plus de 2500 Km de routes en cours d’exécution", a-t-il dit.



Macky Sall s’adressait à la nation, dans un message radiotélévisé, à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’accession du Sénégal à l’indépendance. Il a annoncé, à cette occasion, "le lancement prochain du Programme d’amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre, financé par l’Etat et soutenu par la Banque mondiale".



D’un coût global de 130 milliards de francs CFA, ce nouveau programme mettra en place des infrastructures routières et de renforcement des capacités en matière de formation et de production, a expliqué le président Sall.



Il permettra notamment de faciliter l’accès aux zones de production agricole, de pêche et d’élevage, afin d’améliorer les conditions de transport et renforcer les échanges intérieurs et avec les pays voisins, a ajouté le chef de l’Etat.



Il a de même révélé que le volet rural du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal, (PACASEN-rural), financé à hauteur de 352 milliards de francs CFA, va démarrer cette année, avec l’ambition de contribuer à améliorer l’accès aux services sociaux de base dans 435 communes.



Macky Sall a rappelé que la composante urbaine du PACASEN est déjà en cours d’activité. "Les politiques d’équité territoriale et de justice sociale resteront toujours au centre de mes préoccupations ; car du fond de mon cœur, je veux que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais ait sa part de bien-être, de dignité et de décence qu’une nation qui se veut solidaire, unie et indivisible peut offrir à tous ses citoyens", a insisté le président Sall.



