Zone Ocde : Augmentation de 2,4 % de la croissance des dépenses en R-D en 2023

Selon un communiqué de presse, les dépenses en R-D d’entreprises ont dépassé celles des autres secteurs, enregistrant une hausse de 2,7 % en 2023 et représentant 74 % des dépenses intérieures brutes de R-D (Dird) dans la zone Ocde, contre 66 % en 2010. La R-D dans les institutions du secteur public a progressé de 2,5 %, tandis que la R-D dans l'enseignement supérieur a connu une augmentation plus modérée de 1,7 %.



Avec une croissance de 8,7 %, ajoute la même source, les dépenses de R-D en Chine ont continué de surpasser celles de la zone Ocde, des États-Unis (1,7 %*) et de l’Union européenne (1,6 %) en 2023. Les principales économies de l’UE ont freiné la croissance globale de la région : la R-D en Allemagne a augmenté de 0,8 %, tandis qu’en France, elle a reculé de 0,5 %. En revanche, la R-D en Espagne et en Pologne a progressé de plus de 8 %. En Irlande, les dépenses en R-D ont diminué de 2,4 % en 2023 après une forte augmentation en 2022 due à d’importants projets d'investissement en R-D d'entreprise. La croissance des dépenses en R-D au Japon (2,7 %) et en Corée (3,7 %) a dépassé la moyenne de l’Ocde.



L'écart en matière de dépenses intérieures brutes en recherche et développement (Dird) entre les deux principaux acteurs mondiaux de la R-D – les États-Unis et la Chine – s'est considérablement réduit en (Figure 2 – sélectionnez « economy » et « indicator » dans le graphique interactif en ligne). Exprimées en dollars ajustés en parité de pouvoir d'achat (Ppa), la méthode de référence pour les comparaisons macroéconomiques internationales, les dépenses en R-D de la Chine ont atteint 96 % du niveau de la Dird des États-Unis, contre 72 % dix ans plus tôt. L'écart est plus important lorsqu'il est mesuré en dollars aux taux de change du marché (49 % en 2023 contre 42 % en 2013).

Adou FAYE





Source : Les dépenses en recherche et développement expérimental (R-D) dans la zone OCDE ont augmenté de 2,4 % en termes réels en 2023, contre une croissance de 3,6 % en 2022.

