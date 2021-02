Zone Ocde : L’inflation annuelle stable à 1.2% en décembre 2020

Selon un communiqué de presse, les prix de l'énergie ont baissé de moins 6.5% en glissement annuel à un rythme moins rapide qu’en novembre (moins 8.1%) tandis que l'inflation des prix des denrées alimentaires a ralenti à 3.2%, contre 3.4% en novembre. Hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle de l'Ocde a été quasi stable à 1.6% en décembre 2020, pour le troisième mois consécutif.



Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’Ocde est un forum stratégique international qui œuvre à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des citoyens dans le monde entier.

Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-L-inflation-annu...

