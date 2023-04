Zone Ocde : L’inflation diminue et atteint 8.8% en février 2023

Selon un communiqué de presse, des baisses de l’inflation ont été enregistrées entre janvier et février 2023 dans 23 des 38 pays de l’Ocde, les plus fortes baisses étant observées au Costa Rica et en Türkiye. En février, une inflation à deux chiffres était observée dans 13 pays, contre 14 en janvier. Le taux d’inflation s’est maintenu au-dessus de 20 % en Hongrie, en Lettonie et en Türkiye.



L’inflation de l’énergie a continué de ralentir dans la zone ocde, pour s’établir à 11.9 % en février 2023, après 16.4 % en janvier. L’inflation de l’énergie a baissé dans tous les pays, à l’exception de la Colombie et de la Pologne, avec des baisses de plus de 10 points de pourcentage en Belgique, au Costa Rica, en Italie et au Japon. Les prix de l’énergie ont même baissé au Canada et au Japon, pour la première fois depuis début 2021, alors que les prix de l’essence ont chuté au Canada et que les subventions à l’électricité et au gaz ont permis une réduction des prix au Japon.



L’inflation de l’alimentation dans la zone Ocde a diminué pour le troisième mois consécutif, pour atteindre 14.9 %, après 15.2 % en janvier. L’inflation hors alimentation et énergie est restée globalement stable, à 7.3 %.



L’inflation dans le G7 a baissé pour atteindre 6.4 % en glissement annuel en février 2023, après 6.7 % en janvier. Des baisses ont été enregistrées au Canada, aux États-Unis, en Italie et au Japon. L’inflation totale a augmenté en France et au Royaume-Uni, tandis qu’elle a été stable en Allemagne. L’inflation de l’alimentation et de l’énergie a de nouveau constitué le principal moteur de l’inflation en France et en Italie. En revanche, l’inflation hors alimentation et énergie a été le principal contributeur au Canada et aux États-Unis. En Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni, les deux composantes ont contribué de manière quasi équivalente à l’inflation totale.



Dans la zone euro, l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch) a baissé légèrement pour atteindre 8.5 % en glissement annuel en février 2023, après 8.7 % en janvier. Selon l’estimation rapide [1] d’Eurostat, l’inflation en glissement annuel dans la zone euro a baissé fortement pour atteindre 6.9 % en mars, après 8.5 % en février, en raison de la baisse des prix de l’énergie. L’inflation hors alimentation et énergie est estimée globalement stable à 5.7 %.



Dans les pays du G20, l’inflation a baissé pour atteindre 8.0 % en glissement annuel en février 2023, après 8,4 % en janvier. L’inflation a diminué en Arabie saoudite, au Brésil et en Chine, mais a augmenté en Afrique du Sud, en Argentine et en Indonésie. Elle est restée stable en Inde.





