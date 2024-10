Zone Ocde : L’inflation globale chute pour atteindre 4.7 % en août 2024

L’inflation en glissement annuel de l’énergie dans la zone Ocde a nettement baissé pour atteindre moins 0.1 % en août, après 3.3 % en juillet, avec des baisses dans 31 pays de l’Ocde. L’inflation de l’alimentation et l’inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie), en glissement annuel, ont diminué dans la zone Ocde, principalement en raison des fortes baisses en Türkiye. L’inflation sous-jacente n’a diminué que dans 9 pays de l’Ocde tandis qu’elle a augmenté dans 10 autres pays et est restée stable ou globalement stable dans 19.



Dans le G7, l’inflation globale en glissement annuel a ralenti pour atteindre 2.4 % en août, après 2.7 % en juillet, sous l’effet des prix de l’énergie. L’inflation globale a baissé dans tous les pays du G7, sauf au Japon où elle a augmenté et au Royaume-Uni où elle est restée stable. L’inflation globale en glissement annuel a atteint de faibles niveaux qui n’avaient pas été observés depuis 2021 au Canada et aux États-Unis (plus bas niveau depuis février 2021), en Allemagne (depuis mars 2021), et en France (depuis juillet 2021). Les prix de l’énergie ont nettement baissé, tandis que les taux de l’inflation de l’alimentation et de l’’inflation sous-jacente du G7 sont restés stables. L’inflation sous-jacente a été la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7, à l’exception du Japon où la contribution cumulée de l’inflation de l’alimentation et de l’énergie a été plus élevée que celle de l’inflation sous-jacente.



Dans la zone euro, l’inflation en glissement annuel, mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), a diminué pour atteindre 2.2 % en août après 2.6 % en juillet. L’inflation de l’énergie a diminué rapidement pour atteindre moins 3.0 % en août, après 1.2 % en juillet, tandis que l’inflation de l’alimentation et l’inflation sous-jacente sont restées globalement stables. En septembre 2024, selon



Dans le G20, l’inflation en glissement annuel a baissé pour atteindre 6.3 % en août, après 6.8 % en juillet. L’inflation globale en Argentine, bien qu’en baisse, est restée supérieure à 230 %. L’inflation en glissement annuel a également baissé au Brésil, après trois mois consécutifs de hausse, et en Afrique du Sud. L’inflation globale a augmenté en Inde, tandis qu’elle est restée stable ou globalement stable en Chine, en Indonésie et en Arabie saoudite.



