Zone Ocde : L’inflation globale ralentit pour atteindre 4.4 % en septembre 2024

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024





L’inflation en glissement annuel de l’énergie dans la zone Ocde, explique-t-on, est restée négative et est tombée à moins 2.2 % en septembre après moins 0.4 % en août. L’inflation de l’énergie a diminué dans 34 pays de l’Ocde, parmi lesquels 17 pays enregistraient déjà une inflation de l’énergie négative en août. L’inflation de l’alimentation et l’inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) sont restées, en glissement annuel, globalement stables.



Dans le G7, l’inflation globale en glissement annuel a ralenti pour atteindre 2.2 % en septembre, après 2.4 % en août, sous l’effet de la baisse des prix de l’énergie. L’inflation globale est restée globalement stable aux États-Unis et a baissé dans tous les autres pays du G7. La plus forte baisse a été observée en France, où les prix de l’énergie ont fortement baissé, tandis que l’inflation sous-jacente a ralenti en raison d’une décélération de l’inflation des prix des services. L’inflation de l’alimentation dans le G7 a augmenté pour la première fois depuis octobre 2022 sous l’effet d’une hausse aux États-Unis, en Italie et au Royaume-Uni.



L’inflation sous-jacente a été la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7, sauf au Japon où la contribution cumulée de l’inflation de l’alimentation et de l’énergie a été égale à celle de l’inflation sous‑jacente.



Dans la zone euro, l’inflation en glissement annuel, mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), a diminué pour atteindre 1.7 % en septembre après 2.2 % en août, passant en-dessous de 2 % pour la première fois depuis juin 2021. À moins 6.1 %, la diminution en glissement annuel des prix de l’énergie a été presque deux fois plus forte qu’en août. L’inflation de l’alimentation et l’inflation sous-jacente sont restées globalement stables dans la zone euro. En octobre 2024,



Dans le G20, l’inflation en glissement annuel a ralenti pour atteindre 6.0 % en septembre, après 6.2 % en août. En Argentine, l’inflation globale, bien qu’en baisse pour le cinquième mois consécutif, est restée supérieure à 200 %. L’inflation en glissement annuel a également baissé en Afrique du Sud, en Indonésie et en Chine. L’inflation globale a augmenté pour le deuxième mois consécutif en Inde et a atteint 4.2 %. Elle a également augmenté au Brésil, tandis qu’elle est restée globalement stable en Arabie saoudite.



Adou Faye

Source : L’inflation en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l’indice des prix à la consommation (Ipc), a ralenti en septembre 2024 pour s’établir à 4.4 %, après 4.7 % en août.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-L-inflation-glob...

