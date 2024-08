Zone Ocde : Le revenu réel des ménages a augmenté de 0,9% au premier trimestre 2024

Selon un communiqué de presse, toutes les économies du G7 ont connu une augmentation du revenu réel des ménages par habitant au T1 2024.



L'Italie a connu la plus forte augmentation (3,4 %), sous l'effet d'une hausse de la rémunération des salariés et des transferts sociaux en nature, inversant ainsi la baisse du trimestre précédent.



L'Allemagne a également enregistré une forte hausse du revenu réel des ménages par habitant par rapport au trimestre précédent (1,4 % contre 0,1 %), en partie due à une augmentation de la rémunération des salariés, tandis que le Pib réel par habitant s’est redressé (0,2 %) par rapport au trimestre précédent (-0,6 %).



Le Canada a enregistré une hausse du revenu réel des ménages par habitant (0,6 %), un rebond par rapport au quatrième trimestre 2023 (-0,5 %), tandis que le PIB réel par habitant a baissé pour le quatrième trimestre consécutif (-0,2 %).



La France a enregistré une croissance du revenu réel des ménages par habitant (0,6 %), soutenue principalement par une augmentation des prestations de retraite de base pour suivre l'inflation. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont connu des augmentations plus modérées du revenu réel des ménages par habitant (respectivement de 0,3 % et 0,2 %).

La plupart des autres pays de l'Ocde ont également enregistré des hausses du revenu réel des ménages par habitant au T1 2024.



La Pologne a connu la plus forte hausse (10,2 %), principalement due aux augmentations de la rémunération des salariés, des prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature, et des revenus de la propriété. Ces derniers ont plus que triplé en Pologne depuis la fin de 2021, principalement en raison de l'augmentation des recettes d'intérêts, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt.



La plus forte contraction du revenu réel des ménages par habitant a été enregistrée en Grèce (-1,9 %), bien que le Pib réel par habitant ait augmenté (0,9 %).



Adou Faye

Le revenu réel des ménages par habitant dans l'Ocde a augmenté de 0,9% au premier trimestre 2024, contre 0,3 % au trimestre précédent, tandis que le PIB réel par habitant a progressé de 0,3 %.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-revenu-reel-d...