Zone Ocde : Le taux d’emploi en baisse de 4.0 points de pourcentage au 2ème trimestre 2020

Jeudi 15 Octobre 2020

Selon l’Ocde, l’interprétation des données les plus récentes doit toutefois être effectuée avec prudence, étant donné qu’une grande part de la baisse au deuxième trimestre reflète une forte hausse du nombre de travailleurs au chômage partiel aux États-Unis et au Canada, où les travailleurs dans cette catégorie sont enregistrés comme étant au chômage, alors qu’ils sont enregistrés comme étant en emploi dans la plupart des autres pays. Au Canada et aux États-Unis, les taux d’emploi ont baissé de 8.5 points de pourcentage (à 64.7%) et de 8.9 points de pourcentage (à 62.5%), respectivement, au deuxième trimestre. Avec de nombreux travailleurs au chômage partiel retournant au travail, des données plus récentes pour le troisième trimestre 2020 montrent une hausse des taux d’emploi au Canada (hausse de 5.7 points de pourcentage, à 70.4%) et aux États-Unis (hausse de 3.8 points de pourcentage, à 66.3%), qui restent cependant respectivement 2.8 et 5.1 points de pourcentage en-dessous du niveau du premier trimestre 2020.



Dans la zone Euro, le taux d’emploi était en baisse de 1.9 points de pourcentage, à 66.2% au deuxième trimestre 2020, avec des diminutions de plus de 3.0 points de pourcentage en Estonie, en Irlande et en Espagne. Parmi les autres pays, Il baissait de 1.0 point de pourcentage au Japon (à 77.0%), de 0.2 point de pourcentage au Royaume-Uni (à 75.4%) et de plus de 3.0 points de pourcentage en Australie, au Chili, en Colombie, en Islande et en Turquie.



Les taux d’emploi étaient en baisse dans tous les groupes de population. Tandis que les taux d’emploi des hommes et des femmes baissaient tous deux d’environ 4.0 points de pourcentage (à 72.0% et 57.3%, respectivement), le taux d’emploi des jeunes chutait plus brutalement (baisse de 5.6 points de pourcentage, à 36.3%) que celui des personnes de 25 À 54 ans (en baisse de 4.0 points de pourcentage, à 74.7%) et que celui des personnes de 55 À 64 ans (en baisse de 2.8 points de pourcentage, à 59.3%).

Le taux d'emploi de la zone Ocde – la part des personnes en âge de travailler ayant un emploi – était en baisse de 4.0 points de pourcentage, à 64.6% au deuxième trimestre 2020, son plus bas niveau depuis le quatrième trimestre 2010. Dans l'ensemble, renseigne un communiqué de presse, 560 millions de personnes avaient un emploi dans la zone Ocde au deuxième trimestre 2020, 34 millions de moins qu'au trimestre précédent.

