Zone Ocde : Le taux de chômage reste à son plus bas niveau de 4.9 % en janvier 2023

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, il s’agit du septième mois consécutif à ce niveau, le plus bas depuis le début de la série en 2001.

Le taux de chômage a été stable dans 12 des 38 pays de l'Ocde, mais proche de son niveau le plus bas dans seulement 7 pays, dont

l'Allemagne, le Canada, les États-Unis et la France. Le nombre de chômeurs a diminué pour atteindre 33.2 millions, restant ainsi proche du niveau record atteint en juillet 2022.



«En janvier 2023, le taux de chômage des femmes dans la zone ocde a légèrement baissé pour atteindre 5.1% après 5.2% en décembre, soit 0.5 point de pourcentage de plus que celui des hommes, qui est resté globalement stable. Cependant, l'écart global entre les femmes et les hommes dans la zone Ocde masque de grandes différences entre pays. Par rapport aux hommes, le taux de chômage des femmes a été plus élevé dans 18 pays de l'Ocde, les écarts les plus importants ayant été enregistrés en Colombie, au Costa Rica, en Espagne, en Grèce et en Türkiye », lit-on dans le document.



En revanche, le taux de chômage des femmes a été inférieur à celui des hommes dans 16 pays de l'Ocde. Aucun écart entre les femmes et les hommes n'a été observé en janvier 2023 en Autriche, en Hongrie, au Mexique et en Norvège. Le taux de chômage dans la zone Ocde a été globalement stable pour les jeunes travailleurs ainsi que pour les travailleurs âgés de 25 ans et plus.



Dans l’union européenne et la zone euro, le taux de chômage est resté stable, proche de son niveau historique le plus bas, à 6.1% et

6.7% respectivement. Le taux de chômage est resté stable ou a diminué dans la moitié des pays de la zone euro. La plus forte baisse a été enregistrée en Grèce, où le taux de chômage a atteint son niveau le plus bas depuis décembre 2009, renouant ainsi avec la tendance à la baisse observée depuis janvier 2022. La Lituanie et le Portugal ont, en revanche, enregistré des augmentations marquées.



En dehors de l’Europe, le taux de chômage a baissé en Corée et en türkiye, et a été globalement stable dans les autres pays non-européens de l’Ocde. En revanche, il a augmenté en Australie et en Nouvelle Zélande. Des données plus récentes montrent qu'en

février 2023, le taux de chômage a augmenté pour atteindre 3.6% aux États-Unis alors qu’il a été stable pour le troisième mois consécutif à 5.0% au Canada.



Adou Faye





Source : Le taux de chômage dans la zone Ocde est resté stable à 4.9 % en janvier 2023.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-taux-de-choma...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook