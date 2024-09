Zone Ocde : Le taux de chômage stable à 5.0 % en juillet 2024

Six pays de l'Ocde ont enregistré un taux de chômage inférieur à 3.0%. Seule l'Espagne a enregistré un taux à deux chiffres. Le nombre de chômeurs dans la zone Ocde a légèrement augmenté pour atteindre un total de 34.8 millions, les hausses les plus importantes ayant été enregistrées aux États-Unis et au Japon.



Dans l'Union européenne et la zone euro, ajoute la même source, le taux de chômage en juillet est resté à des niveaux historiquement bas de 6.0 % et 6.4 %, respectivement. Il a été stable dans environ la moitié des 17 pays de l'Ocde membres de la zone euro.



En dehors de l’Europe, les taux de chômage ont augmenté aux États-Unis et au Japon en juillet mais sont restés stables ou ont diminué dans la plupart des autres pays de l'Ocde. La Colombie et Israël ont enregistré les baisses les plus importantes. En août, le taux de chômage a augmenté au Canada pour atteindre 6.6%, tandis qu'il a peu varié aux États-Unis à 4.2%.





Le taux de chômage de l'Ocde est resté globalement stable, pour les femmes et les hommes, à 5.2% et 4.9%, respectivement en juillet 2024. Bien que le taux de chômage des femmes soit supérieur à celui des hommes dans la zone Ocde, l'Union européenne et la zone euro, l'inverse est vrai dans 55% des 38 pays de l'Ocde en juillet 2024 (ou au cours de la dernière période disponible). Les écarts les plus importants en faveur des femmes ont été observés en Finlande et en Lettonie.

En juillet 2024, le taux de chômage était globalement stable chez les jeunes (15 à 24 ans) et les travailleurs âgés de 25 ans et plus.



Le taux de chômage des jeunes est resté élevé, égal ou supérieur à 20%, dans 10 pays de l'Ocde en juillet (ou au cours de la dernière période disponible). Il a augmenté de plus de 1.0 point de pourcentage en Finlande, en Hongrie, en Suède, en Tchéquie, et en Türkiye.

Adou FAYE









Source : Le taux de chômage dans la zone Ocde est resté stable à 5.0 % en juillet 2024. Selon un communiqué de presse, par rapport à juin, le taux de chômage est resté inchangé en juillet dans 16 pays de l'Ocde, tandis qu'il a baissé dans 9 pays et augmenté dans 7 autres.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-taux-de-choma...

