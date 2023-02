Zone Ocde : Le taux de chômage stable en décembre 2022 avec un taux de 4.9 % depuis 6 mois

Selon un communiqué de presse, il s’agit du sixième mois consécutif à ce niveau, le plus bas depuis le début de la série en 2001. Ce taux moyen, précise la même source, masque de grandes différences entre pays, les taux de chômage de 9 d’entre eux étant quasiment à leur niveau le plus bas en décembre, dont l’Allemagne, le Canada, les États-Unis et la France.



En 2022, le nombre de chômeurs dans la zone Ocde est tombé à 33.9 millions, le niveau annuel le plus bas depuis le début de la série. Le nombre de chômeurs a atteint son niveau record aux États-Unis, en Pologne et en Slovénie.



Le taux de chômage dans la zone Ocde est resté stable en décembre 2022, pour les femmes et pour les hommes, à 5.2 % et 4.7 % respectivement. Il en va de même pour les jeunes travailleurs ainsi que pour les travailleurs âgés de 25 ans et plus (tableaux 3 et 4). Dans l’Union européenne et la zone euro, le taux de chômage s'est maintenu à des taux historiquement bas de 6.1% et 6.6% respectivement. Le taux de chômage est resté stable ou a diminué dans plus de 70 % des pays de la zone euro, la plus forte baisse ayant été enregistrée en Autriche.



En dehors de l’Europe, le taux de chômage a baissé au Canada et aux Etats-Unis et il est resté stable en Australie, au Japon et au Mexique. En revanche, il a augmenté en Colombie, en Corée, en Israël et en Türkiye. Des données plus récentes montrent qu'en janvier 2023, le taux de chômage a été stable au Canada mais qu’il a continué à baisser aux États-Unis pour atteindre un nouveau point bas historique de 3.4%.



Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’Ocde est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.



Adou Faye





Le taux de chômage dans la zone Ocde est resté stable à 4.9 % en décembre 2022.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-taux-de-choma...