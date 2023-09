Zone Ocde : Légère augmentation de 5.9% de l’inflation en juillet 2023

Selon un communiqué de presse, sans la Türkiye, l’inflation de la zone Ocde aurait été globalement stable en juillet. Des baisses de l’inflation ont été enregistrées dans 26 des 38 pays de l’Ocde, parmi lesquels 17 ont vu leur inflation baisser de plus de 0.5 point de pourcentage. La même source informe que l’inflation de l’énergie dans la zone Ocde est restée négative et a atteint moins 7.5 %, après moins 9.6 % en juin. Elle a été négative en glissement annuel dans 30 pays de l’Ocde et en baisse dans 22 pays par rapport au mois précédent. L’inflation a continué de baisser au même rythme que le mois précédent, pour atteindre 9.2 % en juillet 2023, son plus bas niveau depuis février 2022, après 10.1 % en juin. L’inflation hors alimentation et énergie (inflation sous-jacente) a légèrement augmenté pour atteindre 6.7 %, après 6.6 % en juin.



L’inflation en glissement annuel dans le G7 est restée stable à 3.9 % en juillet. La plus forte baisse a été observée au Royaume-Uni où l’inflation de l’énergie a nettement diminué. Le taux d’inflation du Royaume-Uni est cependant resté le plus élevé parmi les pays du G7. L’inflation totale était aussi en baisse en Italie, en France et en Allemagne. En revanche, l’inflation totale a augmenté au Canada et aux États-Unis, où le taux d’inflation total est néanmoins resté inférieur de plus de 2.5 points de pourcentage au taux moyen de la zone OCDE. L’inflation totale a été stable au Japon. Les produits hors alimentation et hors énergie ont été les principaux contributeurs à l'inflation totale dans tous les pays du G7 en juillet.



Dans la zone euro, l’inflation en glissement annuel mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch) a continué de baisser, bien qu’à un rythme moins soutenu qu’au cours des deux mois précédents, pour atteindre 5.3 % en juillet 2023, après 5.5 % en juin. en août 2023, selon l’estimation rapide d’Eurostat, l’inflation serait restée stable dans la zone euro. Ce chiffre masque la disparité entre les États membres. L’inflation mesurée par l’IPCH aurait augmenté en France pour atteindre 5.7 % après 5.1 % en juillet, avec une nette hausse de l’inflation de l’énergie, tandis que l’inflation totale aurait été globalement stable en Allemagne et en baisse en Italie. La déflation de l’énergie dans la zone euro aurait été moins prononcée en août qu’en juillet alors que l’inflation sous-jacente aurait baissé pour s’établir à 5.3 %, après 5.5 % en juillet.



Dans le G20, l’inflation en glissement annuel a augmenté pour atteindre 5.8 % en juillet 2023, après 5.5 % en juin. L’inflation a augmenté en Inde pour le deuxième mois consécutif et au Brésil après un an de baisse continue. En revanche, l’inflation totale a

diminué en Argentine, en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, en Indonésie et en Chine, où l’inflation totale a été négative pour la première fois depuis février 2021.

Adou FAYE

Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Legere-augmentat...