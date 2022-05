Zone Ocde : Légère diminution de 0,3% du revenu des ménages au 4ème trimestre 2021

Selon un communiqué de presse, le revenu réel des ménages par habitant a stagné au cours des six derniers mois et a suivi la croissance du Pib par habitant pour le troisième trimestre consécutif. Alors que la tendance du Pib par habitant reflète la reprise de l'activité économique après les fortes baisses enregistrées aux premiers stades de la pandémie, la tendance du revenu des ménages par habitant reflète, entre autres, les réductions de l'aide publique liée à la pandémie versée aux ménages depuis le début de 2021.



Néanmoins, ajoute la même source, le revenu des ménages était 3,8 % plus élevé au quatrième trimestre de 2021 qu'au quatrième trimestre de 2019, avant le début de la pandémie.



Parmi les économies du G7 (à l'exception du Japon, pour lequel les estimations trimestrielles du revenu des ménages pour 2021 ne sont pas encore disponibles : voir Notes par pays), la plus forte baisse du revenu réel des ménages par habitant au quatrième trimestre 2021 a été enregistrée au Canada (moins 2,4 % en glissement trimestriel), alors que les transferts gouvernementaux aux ménages ont continué de diminuer.



Les ménages des États-Unis, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont également connu des baisses du revenu par habitant (moins 1,3 %, moins 0,7 % et moins 0,2 % respectivement). En revanche, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté en France (+ 0,7%) et en Italie (+ 0,3 %).



Dans les autres pays de l'Ocde, les résultats ont été mitigés au quatrième trimestre 2021. Des baisses du revenu des ménages par

habitant ont été observées en Belgique (moins 3,0% en glissement trimestriel), en Finalnde (moins 2,7%) et en Espagne (moins 1,6%).

Cependant, une forte croissance a été enregistrée en Hongrie (3,2%), au Portugal (3,0%) et au Danemark (2,2%). Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’Ocde est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.

Adou FAYE

Dans la Zone Ocde, le Pib par habitant a augmenté de 1,2 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2021, mais le revenu réel des ménages par habitant a diminué de 0,3 %.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Legere-diminutio...