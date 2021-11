Zone Ocde : Les Ica montrent des signes d’un pic de la croissance

Selon un communiqué de presse, en France, l'Ica indique également un possible pic à venir, bien qu'en dessous du niveau tendanciel de long terme. Au Canada et dans la zone Euro dans son ensemble, en particulier en Italie, les Ica continuent de signaler une modération du rythme d'expansion. Parmi les principales économies émergentes, le rythme de croissance devrait perdre de son élan en Chine. En Inde, l'Ica signale également un infléchissement du rythme de croissance, mais avec un niveau du Pib réel tendant à rester inférieur à la tendance de long terme. Un infléchissement de la croissance continue d’être anticipé au Brésil, tandis que l'Ica pour la Russie continue d'indiquer une croissance à un rythme régulier au-dessus de la tendance à long terme.



Les indicateurs avancés, qui comprennent les carnets de commandes, les permis de construire, les indicateurs de confiance, les taux d'intérêt à long terme, les immatriculations de voitures neuves et bien d'autres, sont des indicateurs cycliques conçus pour anticiper les fluctuations de l'activité économique au cours des six à neuf prochains mois. Ils permettent d’obtenir une image globale de l'activité économique à partir d'un grand nombre de données prospectives récentes.



Malgré la levée progressive dans certains pays des restrictions liées à la Covid-19 et l'avancement des campagnes de vaccination, les incertitudes persistantes pourraient continuer à engendrer des fluctuations plus importantes que la normale de l’Ica et de ses composantes. Par conséquent, les Ica doivent être interprétés avec prudence et leur magnitude doit être considérée comme une indication de la force du signal plutôt qu’une mesure du degré de la croissance de l'activité économique.



En collaboration avec plus de 100 pays, l'Ocde est un forum mondial qui encourage les politiques visant à préserver la liberté individuelle et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.

