Zone Ocde : Les Ica signalent une modération de la croissance

Jeudi 8 Octobre 2020

Selon un communiqué de presse, pour toutes les principales économies de l’Ocde, les Ica continuent de signaler que le Pib reste inférieur à la tendance. Alors qu’en France et en Allemagne, les Ica signalent une modération de la croissance, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, au Canada et en Italie, ils continuent une modération de la croissance. Parmi les principales économies émergentes, ajoute la même source, les Ica pour l’Inde et la Russie continuent de signaler une croissance modérée.



C’est maintenant aussi l’évaluation pour le Brésil (bien qu’avec un niveau du Pib qui pourrait revenir à un niveau au-dessus de la tendance. En Chine, l’Ica (pour le secteur manufacturier) indique une stabilisation du rythme de croissance.



Avec la résurgence des cas de Covid-19 dans de nombreux pays, il reste une incertitude considérable quant aux mesures qui en découleraient et qui pourraient réduire l'activité économique, et qui pourraient ne pas être pleinement prises en compte dans les indicateurs actuels sous-jacents à la construction des Ica. Par conséquent, les Ica de ce mois-ci doivent donc continuer à être interprétés avec prudence.



Comme toujours, l’ampleur de l’Ica doit être considérée comme une indication de la force du signal, plutôt qu’une mesure du degré de la croissance de l'activité économique.

Adou FAYE





Source : Les indicateurs composites avancés (Ica) de l'Ocde pour septembre continuent à se redresser depuis les niveaux bas atteints lors de la crise Covid-19, mais à un rythme modéré.

