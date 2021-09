Zone Ocde : Les Ica signalent une modération de la croissance

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, parmi les principales économies de l’Ocde, les signes d’une modération de la croissance à des niveaux supérieurs à la tendance, reportés lors de l’évaluation du mois dernier, se confirment au Canada, dans la Zone Euro dans son ensemble, particulièrement en Allemagne et en Italie, ainsi qu’au Royaume-Uni. En France, l’Ica indique une modération du rythme de la croissance et reste à un niveau inférieur à la tendance. À contrario, explique-t-on, les Ica pour les États-Unis et le Japon indiquent maintenant une croissance stable au-dessus des niveaux tendanciels.



Parmi les principales économies émergentes, les Ica pour la Russie et la Chine indiquent une croissance à un rythme régulier au-dessus des niveaux tendanciels. L’Ica pour l’Inde reste en-dessous de la tendance mais continue de signaler une croissance stable, alors qu’au Brésil l’Ica continue d’anticiper un infléchissement de la croissance et qui reste à un niveau supérieur au niveau tendanciel.



Malgré la levée progressive dans certains pays des restrictions liées à la Covid-19 et l'avancement des campagnes de vaccination, les incertitudes persistantes pourraient continuer à engendrer des fluctuations plus importantes que la normale de l’Ica et de ses composantes. Par conséquent, les Ica doivent être interprétés avec prudence et leur magnitude doit être considérée comme une indication de la force du signal plutôt qu’une mesure du degré de la croissance de l'activité économique.



Adou FAYE





Source : Les indicateurs composites avancés (Ica) de l’Ocde, conçus pour anticiper les points de retournement de l’activité par rapport à sa tendance, signalent que la croissance reste à des niveaux supérieurs à la tendance mais se modère dans la Zone Ocde dans son ensemble.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Les-Ica-signalen...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos