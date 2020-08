Zone Ocde : Les Indicateurs composites avancés continuent à se renforcer

Selon un communiqué de presse, après leur forte amélioration en juin, le rythme de progression des Ica s’est inévitablement ralenti dans la plupart des grandes économies. En Chine, ajoute la même source, les premiers signes de retour au niveau d'avant la crise, esquissés en juin, se sont inversés.



Avec une incertitude persistante quant à la possibilité de résurgences futures du virus et des mesures qui en découleraient, les Ica doivent être interprétés avec prudence. Comme toujours, l’ampleur de l’ICA doit être considérée comme une indication de la force du signal, plutôt qu’une mesure du degré de la croissance de l'activité économique.

Source : Les indicateurs composites avancés (Ica) de l'Ocde pour juillet continuent à se renforcer après les niveaux bas atteints lors de la crise Covid-19 dans toutes les grandes économies, mais ils restent en deçà des tendances de long terme et à des niveaux inférieurs à ceux enregistrés avant l'apparition du coronavirus.

