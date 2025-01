Zone UEMOA : Baisse des exportations de biens du Sénégal au mois de novembre

Elles représentent 14,2% de la valeur totale des exportations du Sénégal contre 22,7% le mois précédent.

Le Mali reste le premier client du Sénégal avec une part de marché évaluée à 68,8%, contre 76,2% un mois plus tôt.



Les produits pétroliers note la Dpee sont les principaux produits exportés vers ce pays partenaire et sont évalués à 41,5%, contre 59,4% au mois d’octobre 2024.

Adou FAYE







Au niveau de la zone UEMOA, les exportations de biens du Sénégal se chiffrent à 64,3 milliards en novembre 2024, soit un repli de 20,4% (-16,5 milliards), par rapport à octobre 2024. L'information est contenue dans la dernière publication « Point Mensuel de Conjoncture @Janvier 2025 » de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).

