Zone Uemoa : L'inflation maintient une tendance haussière au mois de mai

Cette information est de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) qui en a fait écho dans son dernier rapport « Note mensuelle de conjoncture économique », consacré au mois de mai 2021.



L’institution révèle que cette accélération du rythme de progression des prix est essentiellement imputable aux composantes « Alimentation » et « Logement », dont les contributions à l'inflation totale ont progressé respectivement de 0,2 point de pourcentage et 0,1 point de pourcentage.



La même source souligne enfin que la hausse de la composante « Alimentation » est en lien avec le renchérissement des prix des fruits et légumes, des tubercules et plantains ainsi que des produits de la pêche dans la plupart des pays de l’Uemoa.



