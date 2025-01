Zone Uemoa : La croissance économique projetée à 6,2% en 2025

Selon le résumé du rapport, au niveau de l’Uemoa, la croissance économique, initialement projetée à 7,0% en 2024, ressortirait à 6,2%, contre 5,3% en 2023, à la faveur de la mise en production de ressources d’hydrocarbures au Sénégal et au Niger et d’une bonne tenue de l’activité économique en Côte d’Ivoire.



«La croissance devrait rester dynamique dans les huit (08) pays de l’Union. Toutefois, la situation sécuritaire de la sous-région continue de peser globalement sur l’activité économique. Au titre du 3ème trimestre 2024, l’activité économique interne de l’Union fait ressortir une bonne tenue de la production industrielle, comparativement à la même période de l’année précédente, notamment en Côte d’Ivoire, au Niger et au Sénégal, à la faveur d’une bonne dynamique de production dans le secteur des activités extractives », précise-t-on.



Selon la même source, les échanges commerciaux de l’Union avec l’extérieur ont été caractérisés, comparativement au trimestre précédent, par une baisse des ventes et des achats respectivement de 5,0% et 1,2%. Par rapport à la même période de l’année 2023, les exportations de l’Union ont augmenté de 10,3%, tandis que les importations ont chuté de 11,0%. Ainsi, le déficit commercial s’est amélioré en glissement annuel, malgré son creusement par rapport au trimestre précédent.



S’agissant de l’exécution budgétaire de l’Union au 3ème trimestre 2024, elle a été marquée par une amélioration du recouvrement des recettes budgétaires globales, établies à 6112,4 mds, contre 5738,3 mds au troisième trimestre de l’année précédente, soit une progression de 6,5% en glissement annuel.



Selon la même source, les dépenses publiques se sont inscrites en hausse de 1134,7 mds, soit une augmentation de 15,0% en termes relatifs, par rapport au troisième trimestre de l’année 2023.



Au terme du troisième trimestre 2024, l’exécution budgétaire au sein des Etats membres de l’Uemoa indique que la position budgétaire globale de l’Union est restée déficitaire et en dégradation de 760,5 mds, par rapport au troisième trimestre de l’année 2023, pour se situer à -2071,2 mds. Sur la période sous revue, la situation monétaire, au niveau régional, fait ressortir une masse monétaire inscrite en retrait, voire restée au même niveau que l’année précédente et une évolution mitigée de ses contreparties.



En effet, la masse monétaire s’est repliée de 0,3% en glissement annuel, ce qui s’explique davantage par la contraction des avoirs extérieurs (-13,3%). Toutefois, les créances sur l’économie se sont confortées de 3,3%, avec un accroissement particulier des créances nettes sur l’administration centrale.



Adou Faye

Dans sa Note de conjoncture économique, la Commission de l'Uemoa a analysé les perspectives de croissance dans l'Union.