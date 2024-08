Zone Uemoa : Les taux d'intérêt débiteurs des banques se sont allégés de 8 pdb en mai dernier

Selon la Bceao qui donne l’information, hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 7,11% en mai 2024 et à 6,73% un an plus tôt. Le coût du crédit bancaire, explique la Bceao, a baissé au Mali (6,91% contre 8,22%), au Sénégal (6,60% contre 7,11%), au Niger (9,30% contre 9,50%) et au Togo (7,91% contre 7,97%).



Par contre, une hausse a été observée en Guinée-Bissau (9,14% contre 7,30%), au Bénin (8,14% contre 7,47%) et en Côte d’Ivoire (6,76% contre 6,63%). En moyenne, les taux débiteurs sont restés pratiquement inchangés au Burkina à 7,88%.



Les taux d'intérêt créditeurs sur les dépôts à terme ont progressé de 11 pdb pour s'établir à 5,28%, contre 5,17% un mois plus tôt et 5,13% une année auparavant.



Par pays, la rémunération des dépôts s’est améliorée dans tous les pays à l’exception du Mali (5,36% contre 5,51%) et du Burkina (5,59% contre 5,67%), où les taux créditeurs se sont repliés respectivement de 15 pdb et de 8 pdb.



Les accroissements concernent le Togo (6,61% contre 5,61%), le Niger (6,20% contre 5,55%), la Guinée-Bissau (3,98% contre 3,50%), la Côte d’Ivoire (4,23% contre 3,76%), le Sénégal (6,00% contre 5,66%) et le Bénin (5,60% contre 5,39%).

Adou FAYE