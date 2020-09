Zone Umoa : Les compagnies financières ont réalisé un total de bilan de 29 164,8 milliards de FCFA en 2019

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Septembre 2020 à 00:10 | | 0 commentaire(s)|

A l’en croire, les prêts et créances ainsi que les dettes des compagnies financières à l’égard de la clientèle ont progressé en 2019, respectivement de 1,7% et 4,5% par rapport à 2018, en s’établissant à 13 759,3 milliards et 19 422,2 milliards de fcfa.

La même source souligne que le ratio moyen de solvabilité global des compagnies financières de l’Union est ressorti à 13,1% en 2019, contre 12,2% en 2018, en hausse de 0,9 points de pourcentage.

Bassirou MBAYE





Source : Au nombre de douze (12) en activité au 31 décembre 2019, les compagnies financières de l’Umoa ont enregistré un total de bilan de 29 164,8 milliards, en hausse de 4,3% en rythme annuel. Selon la Commission bancaire de l’Umoa, quatre (4) compagnies financières étaient en cours d’inscription à cette date.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Umoa-Les-compagnies-f...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos