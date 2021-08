Zone de captage / Inondations : Abdoulaye Diop Makhtar, ancien DG de la SONES, sur son historique et les tentatives de corruption Un nom, un quartier avec une appellation familière aux Dakarois, la « Zone de Captage ». Mais se limiter à ces mots cache un peu son histoire qui colle aujourd’hui avec l’actualité : les inondations. Abdoulaye Diop Makhtar, l’ancien DG de la Société Nationale des Eaux du Sénégal - SONES, dans un entretien avec Dakaractu, revient avec plus de détails sur l’historique de la Zone de captage…des eaux pluviales, mais surtout, sur une faute de l’Etat du Sénégal qui ne date pas d’aujourd’hui, avec ses dessous révélant même des tentatives de corruption qu’il a refusées…

