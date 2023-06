Zone de production d’oignon : Podor aujourd’hui obligée de ravitailler ailleurs

Les ménages de Podor s’approvisionnent désormais à partir d’autres zones de production situées notamment aux bords du lac de Guiers, dans la commune de Mbane (Dagana), par l’intermédiaire des commerçants, a indiqué Boubacar Sall dit Mbaye, vice-président de l’Interprofession de l’oignon (IPOS), par ailleurs président national du Collège des producteurs de l’oignon.



Aucun sac d’oignon n’était disponible ce vendredi dans les hangars du centre de groupage de Boubé, dans la commune de Ndiayène Pendao, le plus important du département de Podor.



« Les 550 sacs de 25 kilogrammes qui étaient stockés dans les locaux par un commerçant de Saint-Louis ont été chargés sur un camion à destination des principaux marchés hebdomadaires de l’intérieur de Podor et de Matam », renseigne son représentant, Mamadou Ibra Sow.



« C’est une situation paradoxale », qui s’explique par « les faibles superficies emblavées cette année » et les gros tonnages exportés vers la sous-région (Mauritanie, Gambie et même Côte d’Ivoire), a expliqué Boubacar Sall.



S’y ajoute, selon lui, que « les producteurs avaient eu d’énormes difficultés à vendre leur production ». Ces producteurs « avaient contracté des dettes auprès d’institutions de microcrédit » et désormais ils « peinent à les rembourser pour la plupart. Aussi, dès qu’ils ont eu l’opportunité d’exporter, « ils n’ont pas hésité à le faire », a-t-il justifié.



« Tout cela est l’une des conséquences du manque d’infrastructures de stockage et d’équipements de conservation dans la zone », ce qui entrave la disponibilité du produit en toute saison, selon Boubacar Sall.



L’Agence de régulation des marchés (ARM) assure, pour sa part, que le marché « est correctement approvisionné », d’après Ndiaga Diop, un de ses responsables. Il ajoute que des commerçants de Podor et de la région « continuent de livrer l’oignon sans interruption »



Le Grand Panel