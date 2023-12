Zone pilote du triangle Dakar-Tivaouane-Joal: Les résultats de la cartographie détaillée du risque d’inondation restitués Les résultats de la cartographie détaillée du risque d’inondation dans la zone pilote du triangle Dakar-Tivaouane-Joal ont été restituées. Lesdits résultats concernent plusieurs sites vulnérables aux inondations dans le triangle Dakar-Tivaouane-Joal. Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, a rappelé que cette cartographie est une composante du Projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal (PGIIS).

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Décembre 2023 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

« L’acquisition d’un modèle numérique de terrain (MNT) avec une précision de 2 mètres sur l’ensemble du territoire national a servi à la production d’une cartographie des zones inondables et à l’identification des 29 localités les plus exposées. Sur ce lot, sept zones pilotes, dont le triangle Dakar-Joal-Tivaouane sont identifiées avec une précision de 08 cm d’altitude et de 05 cm d’image d’ortho photo », a expliqué le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Monsieur Serigne Mbaye Thiam.



Tenant en compte de l’aléa, du degré d’exposition et de la vulnérabilité, il a été précisé que les efforts devront porter sur la consolidation de la cartographie des risques d’inondation avec une modélisation hydrologique plus fine.



Ainsi, souligne-t-on, la gestion des inondations ne peut s’en passer de l’amélioration des connaissances. C’est pour cela qu’il est intégré dans le nouveau Plan décennal, l’axe 1, intitulé, « Renforcement de la connaissance du risque d’inondation et de sa prise en compte dans la planification ».



D’après le ministre, cette approche s’impose d’elle-même, dans la mesure où nous vivons dans un contexte marqué par la récurrence des inondations exacerbées par le dérèglement climatique qui se matérialise par une inégale répartition des pluies dans l’espace et dans le temps et également par des événements pluvieux extrêmes.



Ailleurs, rappelle-t-il, le gouvernement du Sénégal a initié, avec le concours de l’Agence française de Développement (AFD) et du Fonds Vert Climat (FVC), le Projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal (PGIIS) qui a permis d’identifier des sites vulnérables. « Une cartographie des zones inondables a pu être produite à l’échelle nationale, dont sept zones pilotes (Dakar-Tivaouane-Joal, Touba-Diourbel, Kaolack-Kaffrine, Kolda, Tamba, Kédougou et Matam-Kanel).



Ces zones seront étudiées avec plus de précisions grâce à des acquisitions aériennes couplées à du Lidar et des modélisations avec des retours de pluies sur 10, 30, 50, 100 et 1000 ans », promet le Ministre. Il indique que ce projet est exécuté par le Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations ( DGPI).





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook