Zones inondées du pays : Idrissa Seck invite le Président Diomaye Faye à déclencher le plan Orsec Les fortes pluies qui se sont abattues à Touba et Kaolack, ainsi que dans d'autres zones, n'ont pas laissé indifférents les membres du Parti Rewmi. Dans un communiqué parvenu à "L'As", Idrissa Seck et Cie ont exprimé leur solidarité aux populations touchées et partagent avec elles, ces moments difficiles.

Jeudi 19 Septembre 2024

Ils demandent au gouvernement de déclencher le Plan Orsec, pour permettre aux populations de vivre cette situation avec le moins de dégâts.



Selon le journal, le Parti Rewmi invite également le gouvernement à mettre en œuvre un plan national pluriannuel de lutte contre les inondations, avec un programme spécial pour Touba, qui est devenue la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal.



Idrissa Seck, le boss de Rewmi, estime en effet que ce plan qui devra être élaboré de façon consensuelle, permettra de trouver une solution structurelle définitive au fléau des inondations, en s'appuyant sur des études déjà menées.



