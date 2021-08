ila Touba: Un grave accident fait 7 morts Un violent accident s'est produit sur l'autoroute ila Touba. 7 vies humaines ont été emportées.



Un accident a fait sept morts et un blessé grave sur l'autoroute ila touba. Un véhicule 307 a heurté un camion entre Bambey et Diourbel. Le choc s'est produit vers 2 heures du matin. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital, informe le correspondant de RFM à Diourbel

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 13:41



