îles Canaries: 176 migrants sénégalais en grève de la faim

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

176 migrants sénégalais ont entamé une grève de la faim, réclamant le droit de quitter les îles Canaries pour se rendre dans la péninsule. Selon Info Migrants, environ 5 000 personnes sont logées dans des complexes touristiques de l’île, certains depuis plusieurs mois. Pour protester contre cette situation, nos jeunes compatriotes ont entamé une diète depuis samedi., rapporte L'As



Hébergés dans un hôtel à Puerto de Cruz depuis près de trois mois, ils demandent à quitter l’archipel pour pouvoir chercher du travail dans la péninsule et pour certains, y retrouver des proches. Le porte-parole du groupe, Khalifa Ibrahima Ndiaye, un jeune étudiant en droit, confie à nos confrères espagnols qu’une grande partie des grévistes possède un passeport valide et de la famille pouvant les héberger le temps de leur recherche d’emplois. M. Ndiaye exige leur départ de l’archipel après avoir présenté un test PCR négatif à la covid-19. Les 176 Sénégalais entendent poursuivre leur action tant qu’ils n’obtiendront pas gain de cause. Le jeune Khalifa Ibrahima Ndiaye appelle par ailleurs le gouvernement sénégalais à protéger ses citoyens en établissant un accord avec Madrid.

