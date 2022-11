insécurité: Le magasin de Auchan de Zac Mbao (aussi) attaqué Treize malfaiteurs encagoulés et lourdement armés, à bord d’un véhicule Pick-up de type blanche volé de l’Asecna ont attaqué le magasin d’Auchan sis à la Zone d’aménagement concertée (ZAC) de la commune de Mbao.

Les faits ont eu lieu avant-hier vers 3 heures du matin. D’après Les Echos, ils ont ouvert le feu sur les vigiles et sur les vitres du magasin, s’introduisent dans la boutique avant de baisser les stores dessus.



Ils fouillent et découvrent les coffres lesquels malheureusement ne contenaient que des documents administratifs. Furieux, les malfaiteurs se mettent alors à tout saccager pendant que le chauffeur du pick-up qui montait la garde attendait sagement la sortie de la bande.



Dans leur fouille, ils découvrent un grand coffre censé contenir de l’argent, mais ayant déjà duré dans le magasin et conscient que les vigiles ont déjà sonné l’alerte, les assaillants se retirent. Ils vont emporter avec eux le portable laissé sur place par le vigile.



Ils reviennent pour jeter le portable qu’ils avaient emporté avant de disparaître. La police scientifique s’est déplacée sur les lieux pour procéder à des relevés d’indices pouvant faciliter la traque des assaillants.





