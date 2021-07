l'Union des Conseils de Chargeurs Africains (UCCA), Mamadou Ndione DG COSEC en mission en Guinée

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 23:05

Du 04 au 08 juillet 2021, nous avons mené une mission en République de Guinée au nom de l'Union des Conseils de Chargeurs Africains (UCCA).



Durant cette mission qui a fait suite à une résolution de l'AG de l'UCCA, nous avons, en compagnie du DG du Conseil Guinéen des Chargeurs (CGC) Monsieur Mbany Sangharé, eu l'honneur et le privilège de tenir des séances de travail avec les autorités et leurs principaux collaborateurs. Il s'agit de :



▪︎Monsieur Ibrahima Kassory Fofana Premier Ministre de la République de Guinée

▪︎Monsieur Mohamed Keïta Ministre des Transports

▪︎Madame Mariama Camara Ministre du Commerce

▪︎Le Général Toumany Sangharé DG des douanes

▪︎Mme Mama Aissata Aribot DG du Port Autonome de Conakry

▪︎Mme Fatoumata Bineta Diallo DG de la Société Navale Guinéenne.



Cette mission qui a permis de voir les progrès importants du CGC a aussi été l'occasion de faire un plaidoyer pour le positionnement stratégique des Conseils de Chargeurs dans la mise en œuvre de la ZLECAF.



Merci au peuple de la République de Guinée pour l'accueil, l'hospitalité et les excellentes conditions de travail.



Merci aussi pour la note culturelle finale avec le mythique Bembeya Jazz Band dont l'immense guitariste Sekou Bembeya Diabaté (surnommé "diamond fingers") tient encore la barque à 77 ans.



Pour réconforter l'ancrage de l'UCCA dans la Zone de Libre Échange Continentale Africaine, notre organisation signera les jours à venir à Accra une convention de partenariat avec le Secrétariat général de la ZLECAF.

