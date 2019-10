Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici le 28 octobre 1967, naissait l'actrice Julia Roberts, une figure du cinéma américain Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 09:10 | | 0 commentaire(s)| Même les Sénégalais qui suivent peu l'actualité du cinéma, reconnaissent l'actrice américaine Julia Roberts pour ses célèbres films et les rôles qu'elle joue dans le cinéma américain.

C'est une actrice et productrice américaine, née le 28 octobre 1967 à Atlanta (Géorgie). Elle est révélée par la populaire comédie romantique Pretty Woman en 1990, et devient une star planétaire.



Elle obtient la consécration internationale en 2001 en recevant l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Erin Brockovich, seule contre tous. Elle est une des actrices les mieux payées de Hollywood.



n 2016, à 48 ans, Julia Roberts s’est rendue pour la première fois au Festival de Cannes avec Money Monster, de Jodie Foster, un réquisitoire contre le capitalisme américain. La principale qualité de ce film était de nous rappeler cet âge d’or où l’actrice, alors la plus grande, avait eu à cœur de travailler avec le maître du thriller engagé et parano, Alan J. Pakula, dans L’Affaire Pélican (1993).



