le Président Macky Sall dans le Saloum : « Le rêve d’hier est devenu une réalité »

Le Président de la République a bouclé ses 48 heures de tournée politico-économique dans les régions de Fatick et de Kaolack. Après l’inauguration des tronçons routiers, Kaolack-Fatick, Keur Wally Ndiaye- Passy, il a procédé à la pose de la première pierre des travaux du pont à péage de Foundiougne, rapporte L’Observateur. « Nous avons tous rêvé, ici à Foudiougne et dans le Delta du Saloum et du Sine, de passer allégrement d’une rive à l’autre, sans se soucier du temps d’attente des aléas de la mer et des contraintes du bac. Aujourdhui, le jour tant attendu est proche. Notre rêve est devenu une réalité en construction, avec le lancement des travaux pour la réalisation du grand pont de Foundiougne. Voilà une nouvelle illustration du Plan Sénégal Emergent (Pse) à travers son volet infrastructures. Quand je parle du Plan Sénégal Emergent à travers le concept du Sénégal de tous et du Sénégal pour tous, voilà ce que je veux réaliser avec vous », a-t-il déclaré, faisant allusion à ses détracteurs qui soutiennent que sa vision du Sénégal s’arrête à Diamniadio.



Considéré comme le plus long d’Afrique de l’Ouest, ce pont va enjamber le fleuve Saloum. Le projet est co-financé par la Chine et l’Etat du Sénégal, à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Les travaux seront exécutés par une entreprise chinoise sur une durée de 34 mois. « Ce pont qui s’étend sur plus de 1 285 mètres linéaires, sera le plus long pont de la sous-région. Il sera réalisé au meilleur standard de sécurité. Le projet est entièrement financé par un prêt concessionnel de la République populaire de Chine, pour un montant pour un montant de plus de 35 milliards F Cfa, nous sommes presque à 42 milliards », a signalé le Président Sall.



Poursuivant, il révèlera que ce « grand pont » n’est pas un ouvrage isolé. «Il s’inscrit dans un réseau cohérent comprenant l’axe Fatick- Kaolack et la route Keur Wally Ndiaye- Passy, ainsi que la route Fatick- Foundiougne-Passy qui va être reprise et qui sera la Rn9. Il fait également partie des programmes Zéro bac pour la réalisation et la construction de ponts de l’Ile à Morphil, à Tambacounda avec le pont de Marssasoum, à Ziguinchor avec les ponts de Ziguinchor, Baïla, Diouloulou », avance-t-il.