le Syndicat des artisans du Sénégal réclame le départ de leur ministre de tutelle et la lumière sur les 13 milliards du fonds d’aide

Le ministre de l’artisanat Pape Amadou Ndiaye n’est plus l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, selon le cadre des organisations professionnelles artisanales du Sénégal (COPAS) qui a fait face à la presse hier après-midi pour réclamer au Président M Sall qu’il mette « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. »



Selon les informations de Dakaractu, « ces acteurs qui sont très remontés contre leur ministre de tutelle, Pape Amadou Ndiaye, veulent à tout prix un changement à la tête du ministère lors de la prochaine formation du gouvernement et exigent du ministre de rendre compte de l’affaire sur les 13 milliards que le chef de l’État aurait donnés aux artisans ».

Avec SudQuotidien

