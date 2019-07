meurtre de Tamsir Sané : réunion de crise, ce matin, avec le DG de la Poste et le Gouverneur de Tamba à Koumpentoum Alors que la traque continue pour débusquer les malfaiteurs qui ont attaqué l’agence Poste Finance à Koumpentoum, et tué le commandant de la brigade de gendarmerie, Tamsir Sané, vendredi, une réunion de crise se tient depuis ce matin dans la localité, selon la RFM avec la participation du Dg du Groupe La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé et le Gouverneur de la région de Tamba. Selon L’As, les malfaiteurs seraient localisés à Touba.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019 à 13:12



