polémique dans l'affaire Mbayang Diop : la famille dément le ministère des Affaires étrangères Les annonces et les démentis se succèdent dans l’affaire Mbayang Diop, du nom de notre compatriote détenue en Arabie Saoudite pour homicide sur son patron. Alors que le président de Horizon sans frontières avait fait une sortie dans la presse, affirmant que la jeune dame est très malade et sans assistance, le ministère des Affaires étrangères s’est fendu d’un communiqué, hier, pour démentir de telles allégation soutenant que Mbayang Diop n’est pas malade et qu’elle se porte bien.

Le communiqué qui a cité des autorités consulaires qui auraient rendu visite à la détenue, affirmait que cette dernière se plaignait même de ces informations véhiculées, faisant état de sa supposée maladie, qui pourraient compliquer sa situation.

Mais son frère Mamadou Diop a fait une sortie ce dimanche sur la RFM pour battre en brèche la thèse du ministère des Affaires étrangères, soutenant que sa sœur et bel et bien malade.

« J’ai eu Mbayang au téléphone il n’y a pas longtemps. Elle m’a confirmé qu’elle bien malade, mais m’a demandé de ne pas communiquer sur la nature de sa maladie ».

Et d’ajouter, « Nous avons été reçus une seule fois dans le cadre de cette affaire. C’était en 2016 par l’ancien directeur des sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba. Aujourd’hui, elle aimerait que son seul fils quelle a laissé ici, âgé de 8 ans, puisse lui rendre visite pour la soulager ».



